Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS

Так, стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге, Россия. Аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат (AAF) для неуказанного запрещённого вещества триметазидина (классифицированного как S4. Гормональные и метаболические модуляторы в соответствии с Запрещённым списком Всемирного антидопингового кодекса). После этого спортсмен был временно отстранён.





В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену участвовать во всех видах спорта во время временного отстранения, включая зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на неё РУСАДА, является обязательным для МОК, и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

Спортсмен оспорил наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.