Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Женщины
06:00скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
07:10скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
07:10скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11:00скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
12:00скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:00скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороВеликобританияНорвегия
06:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

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Источник: Reuters
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Так, стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге, Россия. Аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат (AAF) для неуказанного запрещённого вещества триметазидина (классифицированного как S4. Гормональные и метаболические модуляторы в соответствии с Запрещённым списком Всемирного антидопингового кодекса). После этого спортсмен был временно отстранён.


В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену участвовать во всех видах спорта во время временного отстранения, включая зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на неё РУСАДА, является обязательным для МОК, и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

Спортсмен оспорил наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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