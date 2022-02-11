Дания — Россия: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене
Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового турнира Олимпиады-2022 против Дании.
Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового турнира Олимпиады-2022 против Дании.
В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов. Александр Самонов, Сергей Плотников и Артем Минулин остались вне заявки.
Отметим, состав звеньев не изменился по сравнению с составом на матч против Швейцарии (1:0).
Встреча пройдет сегодня, 11 февраля и начнется в 7:10 мск.