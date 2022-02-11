Выездная панель CAS рассмотрит дело Камилы Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин, о котором антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение.

Спортсменка опротестовала решение о временном отстранении 9 февраля. Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение, что позволило Валиевой продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.