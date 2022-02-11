Официально: решение по итогам командного турнира Олимпиады примут по итогам дела Валиевой

Решение по итоговым результатам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрения дела о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в релизе Международного агентства тестирования (ITA). Процедура, которая начата в настоящее время, может касаться только временного отстранения.

Образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Дело не находится в юрисдикции МОК, поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) воспользовался правом обжаловать снятие временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.