Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала золото Олимпиады в супергиганте

Гут-Бехрами 30 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в скоростном спуске и 2022 года в гигантском слаломе, двукратной чемпионкой мира 2021 года, обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. В 2008 году в возрасте 17 лет спортсменка стала самой молодой победительницей супергиганта в истории Кубка мира.