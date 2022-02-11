Серебро Большунова и победа в хоккее: итоги дня в Пекине

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Мужская сборная России по керлингу провела два матча групповой стадии турнира. В первой игре дня россияне уступили сборной Швейцарии со счетом 3:6. В вечернюю игровую сессию российские керлингисты уверенно победила датчан, 10:2. Женская сборная также встречалась с командой Швейцарии и потерпела поражение со счетом 7:8.

Японский сноубордист Аюму Хирано выиграл золото в хафпайпе. Серебро завоевал представитель Австралии Скотти Джеймс, бронзовым призером стал Ян Шеррер.

Горнолыжница из Швейцарии Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте. На втором месте финишировала австрийка Мирьям Пухнер, бронза досталась швейцарке Мишель Гизин. Россиянка Юлия Плешкова заняла 18-е место.

Мужская сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на групповом этапе Олимпийского турнира. Подопечные Алексея Жамнова со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) обыграли сборную Дании. Шайбы забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

Александр Большунов завоевал свою вторую медаль Игр в Пекине. На этот раз российский лыжник выиграл серебро в гонке на 15 км. Ранее он уже стал чемпионом в скиатлоне. Победу в гонке на 15 км одержал представитель Финляндии Ииво Нисканен. Третье место у норвежца Йоханнеса Клебо. Российские лыжники Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин завершили гонку на 5-м, 9-м и 13-м местах соответственно.

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул с мировым рекордом стал чемпионом на дистанции 10000 метров. Серебряную медаль выиграл представитель Нидерландов Патрик Руст, бронзовую — итальянец Давиде Гьотто. Российский конькобежец Александр Румянцев занял пятое место.

Норвежка Марте Рейселанд одержала победу в биатлонном спринте. На втором месте финишировала шведка Эльвира Эберг, третье место у итальянки Доротеи Вирер. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 6-е место. Ульяна Нигматуллина стала 13-й, Ирина Казакевич 20-й, Светлана Миронова 47-й.

Шорт-трекистка из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг первенствовала на дистанции 1000 м. Серебряную медаль завоевала представительница Южной Кореи Чхой Мин Чон, бронзовым призером стала бельгийка Анне Десмет. Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова завершили борьбу за медали в четвертьфинале.

Без медалей остались и российские скелетонисты. Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Евгений Рукосуев стал 6-м. Даниил Романов не пробился в финальную попытку. Победу праздновал немец Кристофер Гротер, серебро у его соотечественника Акселя Юнга. Бронзу завоевал китаец Янь Вэньган.

По итогам дня сборная России занимает восьмое место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 12 медалей: 2 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

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