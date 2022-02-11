Камила Валиева трижды упала на тренировке Олимпиады-2022 в Пекине

МОК против Валиевой на Олимпиаде. Отстранение снято, но ещё могут лишить золота и наказать

Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.