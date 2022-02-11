Камила Валиева трижды упала на тренировке Олимпиады-2022 в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11:00скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
12:00скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:00скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороВеликобританияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороКанадаШвейцария
Скелетон. Мужчины
15:20скороМужчины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
16:10скороЛатвияФинляндия
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Камила Валиева трижды упала на тренировке Олимпиады-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева допустила три падения на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка дважды упала с четверного тулупа и один раз с тройного флипа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
МОК против Валиевой на Олимпиаде. Отстранение снято, но ещё могут лишить золота и наказать

Вот как выглядел прогон произвольной программы Камилы Валиевой: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп (падение), каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп (падение), тройной флип (падение), тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.


МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Олимпийские игры возвращают веру в российский биатлон
МОК против Валиевой: отстранение снято, но еще могут наказать
Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы
Британский журналист провоцировал Валиеву вопросами про допинг
Этери Тутберидзе отказалась общаться со СМИ на фоне положительного допинг-теста Валиевой
Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала золото Олимпиады в супергиганте
«Предпринимаютcя исчерпывающие меры, чтобы защитить права спортсменов». ОКР выступил с заявлением по делу Валиевой
«Меня списали, как испорченное мясо». Русская красавица-сноубордистка раскритиковала сборную России
Единственный африканский лыжник на Олимпиаде в Пекине сфотографировался с Большуновым
Дания — Россия: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене
Выездная панель CAS рассмотрит дело Камилы Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS
Американская фигуристка: русские девушки — потрясающие спортсменки
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Американский фигурист Нейтан Чен только что закончил свою золотую произвольную программу
Камила Валиева появилась на льду посреди тренировки на Олимпиаде в Пекине
Валиева, Трусова и Щербакова не стали общаться с журналистами после тренировки
Японский сноубордист Хирано завоевал золото в хафпайпе на Олимпиаде
Арутюнян рекомендовал Чену завершить карьеру и возобновить учёбу в университете
Сколько медалей возьмет Россия 11 февраля: Большунов идет за вторым титулом, Третьяков подтвердит свой класс
«Мне хочется золото Игр в личной гонке»
Вик Уайлд рассказал о провокациях журналистов из США: «Хотели, чтобы я рассказал что-то плохое о российском спорте»
Второе золото у Йохауг, или как выступили казахстанцы в шестой медальный день Олимпиады-2022
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Казахстанка обратилась к угодившей в скандал олимпийской чемпионке
Фетисов: Нет сомнений в победе России над датчанами. А с каким счетом — абсолютно без разницы
Американские студенты поиздевались над Китаем, легко забросив 8 шайб. Ради этого «Куньлунь» терпели в КХЛ?
Клебо — о мужской разделке на ОИ: Безусловно, в фаворитах Нисканен и Большунов
Смольский, Лазовский, Воробей и Лобастов выступят в олимпийском спринте
Сборная США разгромила Китай на Олимпиаде, забросив 8 шайб
Россию заставили вспомнить легендарный хоккейный позор. Канада выскочила на лед, как в 2010-м, и разнесла немцев
Сборная Канады обыграла Германию на старте олимпийского хоккейного турнира
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Пекин-2022: лучшие кадры 10 февраля
12Улыбки, прыжки и приземления: тренировка Валиевой и Трусовой
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 10 февраля
12Пекин-2022: лучшие кадры 9 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 9 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 8 февраля
16Одиночники откатали короткую программу
10Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
Неожиданный лидер снова забрал первое место после последнего вида дня на Олимпиаде-2022
Демченко раскритиковал тренерский штаб сборной России после 4-го места в эстафете в санях
Роднина: Не считаю, что резко высказалась о Валиевой. Я сказала: если был допинг, то это удар для нас
Российские саночники — четвертые в эстафете на Олимпиаде, выиграли немцы
Оценки американца Брауна вызывают огромные вопросы. Что ответит ISU?
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпийских игр-2022
Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля
Плющев: Тем мучительным хоккеем, в который Россия сыграла со Швейцарией, ОИ не забрать
Фристайлист Максим Густик: В командном турнире выступили плохо
Россия сегодня без медалей: итоги дня в Пекине
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь