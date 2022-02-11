Поздняков: решение по допинг-пробе фигуристки Валиевой могли намеренно задержать

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована, — сказал Поздняков. — В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов».

Поздняков подчеркнул, что Олимпийский комитет России поддерживает Валиеву и готов оказать ей юридическую поддержку.

«Будем дальше смотреть, как будут продвигаться юридические дела. Насколько мы слышали, МОК собирается подать в международный спортивный арбитраж. Я думаю, что предсказуемый шаг, здесь нет ничего удивительного», — добавил глава ОКР.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляции МОК на отмену временного отстранения Валиевой.