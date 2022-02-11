Что это за унылый хоккей? Россия выстрадала победу в матче с Данией на Олимпиаде
Четвертьфинал стал ещё на шаг ближе, но игра пока оставляет желать лучшего.
Четвертьфинал стал ещё на шаг ближе, но игра пока оставляет желать лучшего.
Казалось, что первый матч сборной России на Олимпиаде в Пекине был далёк от идеального — всего один гол, пришедший после рикошета от игрока швейцарской команды, нервная концовка и в целом невыразительная игра, которая могла закончиться совершенно иначе, если бы не солидное выступление Ивана Федотова, несколько раз по-настоящему выручившего нашу команду. Но сегодня, есть ощущение, был ещё более унылый хоккей.
Алексей Жамнов и его тренерский штаб остались верны тому составу, который выходил на лёд двумя днями ранее, поменяв лишь запасного голкипера — вместо Александра Самонова возможность посмотреть матч с первого ряда получил Тимур Билялов.
Датчане, которые подарили, пожалуй, главную сенсацию первого тура, тоже сделали вратарскую замену — правда, в отличие от россиян, эта замена коснулась непосредственно основы. Довольно-таки неожиданно Хайнц Элерс дал отдохнуть опытнейшему Себастьяну Даму, отразившему 39 из 40 бросков чехов и признанному лучшим игроком первого дня Олимпиады, и доверил место на последнем рубеже 20-летнему Фредерику Дикову, для которого этот матч стал первым официальным в свитере взрослой сборной.
Хотя кто по сегодняшней игре смог бы сказать, что ворота датчан защищал молодой дебютант, который играет в клубе второй шведской лиги? Диков вместе с полевыми игроками скандинавов долго сдерживал российские атаки, которых, однако, до второго периода было совсем немного.
Лучшей сменой россиян в первой двадцатиминутке была первая — звено капитана сборной Вадима Шипачёва с ходу постаралось комбинировать в чужой зоне, но подобной активности до перерыва больше не было ни от одного звена, включая и первую тройку.
Заслуга в этом во многом принадлежит датчанам, которые очень организованно выстраивали оборону, практически не давая нашим хоккеистам ни сантиметра свободного пространства. Как итог — всего шесть бросков в створ за первые 20 минут матча, которые омрачились потерей Артура Каюмова. Форвард сборной России после неудачного столкновения с бортом получил повреждение плеча и уже не смог вернуться на лёд.
Удручающую картину в атаке не помогала исправить даже игра в большинстве — в этом компоненте подопечные Алексея Жамнова пока совсем не преуспевают. Но во втором периоде хотя бы пошли броски — к исходу пятой минуты россияне нанесли их больше, чем за всю стартовую треть, и начали отрезок с 13 безответных попаданий в створ.
Разыграть лишнего это так и не помогло (хотя Йеспер Йенсен дважды давал возможность это сделать), но долгожданный гол всё-таки пришёл. Диков немного неудачно сыграл после вброса в зону. Шайба отскочила к Воронкову — Дмитрий сделал передачу на Антона Слепышева, но бросок у того не получился. Мгновение спустя попытку забить сделал Павел Карнаухов. За не увенчавшейся успехом первой тут же последовала вторая — шайба задела ловушку Дикова, затем облизнула штангу, но всё-таки влетела в ворота!
Датчане редко имели возможности ответить, но один стопроцентный шанс у них всё-таки был. Возник он из-за ошибки Александра Никишина. Самый молодой игрок сборной России, который несколько раз обрезался в передачах, потерял шайбу на чужой синей линии и позволил игроку скандинавов убежать на рандеву с Федотовым. Иван, как и прежде, не подвёл.
Третий период мало чем запомнился — разве что крайне эмоциональным поведением Никласа Йенсена, который успел удалиться, яростно разбить клюшку и поконфликтовать с бортиком на собственной скамейке, и голом Кирилла Семёнова в пустые ворота. В остальном на это было тяжело смотреть — Россия выстрадала вторую победу, и теперь до четвертьфинала осталось всего ничего. Место там мы можем оформить уже сегодня — для этого нам нужно рассчитывать на победу швейцарцев в сегодняшнем матче с чехами в основное время или же на ничью в первые 60 минут.
Дмитрий Сторожев