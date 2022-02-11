Что это за унылый хоккей? Россия выстрадала победу в матче с Данией на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Расписание событий
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11:00скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
12:00скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:00скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороВеликобританияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороКанадаШвейцария
Скелетон. Мужчины
15:20скороМужчины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
16:10скороЛатвияФинляндия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
16:10скороКанадаШвеция
Скелетон. Мужчины
17:00скороМужчины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Что это за унылый хоккей? Россия выстрадала победу в матче с Данией на Олимпиаде

Четвертьфинал стал ещё на шаг ближе, но игра пока оставляет желать лучшего.

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Источник: Reuters

Казалось, что первый матч сборной России на Олимпиаде в Пекине был далёк от идеального — всего один гол, пришедший после рикошета от игрока швейцарской команды, нервная концовка и в целом невыразительная игра, которая могла закончиться совершенно иначе, если бы не солидное выступление Ивана Федотова, несколько раз по-настоящему выручившего нашу команду. Но сегодня, есть ощущение, был ещё более унылый хоккей.

Алексей Жамнов и его тренерский штаб остались верны тому составу, который выходил на лёд двумя днями ранее, поменяв лишь запасного голкипера — вместо Александра Самонова возможность посмотреть матч с первого ряда получил Тимур Билялов.

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Датчане, которые подарили, пожалуй, главную сенсацию первого тура, тоже сделали вратарскую замену — правда, в отличие от россиян, эта замена коснулась непосредственно основы. Довольно-таки неожиданно Хайнц Элерс дал отдохнуть опытнейшему Себастьяну Даму, отразившему 39 из 40 бросков чехов и признанному лучшим игроком первого дня Олимпиады, и доверил место на последнем рубеже 20-летнему Фредерику Дикову, для которого этот матч стал первым официальным в свитере взрослой сборной.

Хотя кто по сегодняшней игре смог бы сказать, что ворота датчан защищал молодой дебютант, который играет в клубе второй шведской лиги? Диков вместе с полевыми игроками скандинавов долго сдерживал российские атаки, которых, однако, до второго периода было совсем немного.

Лучшей сменой россиян в первой двадцатиминутке была первая — звено капитана сборной Вадима Шипачёва с ходу постаралось комбинировать в чужой зоне, но подобной активности до перерыва больше не было ни от одного звена, включая и первую тройку.

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Заслуга в этом во многом принадлежит датчанам, которые очень организованно выстраивали оборону, практически не давая нашим хоккеистам ни сантиметра свободного пространства. Как итог — всего шесть бросков в створ за первые 20 минут матча, которые омрачились потерей Артура Каюмова. Форвард сборной России после неудачного столкновения с бортом получил повреждение плеча и уже не смог вернуться на лёд.

Удручающую картину в атаке не помогала исправить даже игра в большинстве — в этом компоненте подопечные Алексея Жамнова пока совсем не преуспевают. Но во втором периоде хотя бы пошли броски — к исходу пятой минуты россияне нанесли их больше, чем за всю стартовую треть, и начали отрезок с 13 безответных попаданий в створ.

Разыграть лишнего это так и не помогло (хотя Йеспер Йенсен дважды давал возможность это сделать), но долгожданный гол всё-таки пришёл. Диков немного неудачно сыграл после вброса в зону. Шайба отскочила к Воронкову — Дмитрий сделал передачу на Антона Слепышева, но бросок у того не получился. Мгновение спустя попытку забить сделал Павел Карнаухов. За не увенчавшейся успехом первой тут же последовала вторая — шайба задела ловушку Дикова, затем облизнула штангу, но всё-таки влетела в ворота!

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Датчане редко имели возможности ответить, но один стопроцентный шанс у них всё-таки был. Возник он из-за ошибки Александра Никишина. Самый молодой игрок сборной России, который несколько раз обрезался в передачах, потерял шайбу на чужой синей линии и позволил игроку скандинавов убежать на рандеву с Федотовым. Иван, как и прежде, не подвёл.

Третий период мало чем запомнился — разве что крайне эмоциональным поведением Никласа Йенсена, который успел удалиться, яростно разбить клюшку и поконфликтовать с бортиком на собственной скамейке, и голом Кирилла Семёнова в пустые ворота. В остальном на это было тяжело смотреть — Россия выстрадала вторую победу, и теперь до четвертьфинала осталось всего ничего. Место там мы можем оформить уже сегодня — для этого нам нужно рассчитывать на победу швейцарцев в сегодняшнем матче с чехами в основное время или же на ничью в первые 60 минут.

Дмитрий Сторожев

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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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