«Ты принимала допинг?» Провокации британца на олимпийской тренировке Валиевой
Российская фигуристка нашла в себе мужество выйти на лёд. Там она падала, а уходила с занятия, закрыв лицо.
Российская фигуристка нашла в себе мужество выйти на лёд. Там она падала, а уходила с занятия, закрыв лицо.
Утренняя тренировка российских фигуристок прошла относительно спокойно. К восьми утра по Пекину на арену приехало не так много журналистов, все наши девушки вышли и провели занятие — правда, Камила Валиева, к которой сейчас приковано всё внимание на Олимпиаде, опоздала и вышла на лёд только к своему прокату. Выглядела растерянной и в итоге прогон делать не стала. В микст-зоне девушки уже по традиции прошли мимо. Всё это произошло примерно за час до того, как ITA опубликовал новость, в которой подтвердил положительную допинг-пробу, сданную в декабре 2021 года, а также объявил о том, что сейчас происходит в кабинетах.
На дневной тренировке девушек на тренировочной арене яблоку было негде упасть. Представители всех российских изданий были в численном меньшинстве по сравнению с многочисленной армией англоязычных журналистов, которые собрались освещать скандал. Валиева не смогла чисто откатать прогон — три раза упала, но в такой ситуации это неудивительно.
Сначала я подошла к распорядителю микст-зоны — попросить, чтобы она привела к прессе Этери Тутберидзе. Но распорядитель лишь пожимала плечами — телеканалы уже обращались к ней с аналогичной просьбой, но тренер отказалась общаться.
В миксте была огромная толпа. Александра Трусова прошла мимо — мы даже не пытались её остановить. Следом прошла Анна Щербакова, последней по извилистому коридорчику прошла Камила, закрывая лицо капюшоном. Мы не знали, что сказать, да и что тут сейчас скажешь? Бедный ребёнок находится под огромным давлением, уже несколько дней в невероятном стрессе… «Камила, мы с тобой!», «Камила, мы тебя поддерживаем», — крикнули мы.
Маленькая комнатка загудела, повернувшись к провокатору. «Вы серьёзно?» — начали возмущаться российские журналисты. Что за жуть, это же просто девочка! Началась короткая, но ожесточённая перепалка.
— Только что стало известно, что у неё была положительная допинг-проба.
— Да это просто смешно! Вы откуда?
— Из Великобритании, Daily Mail. Задавайте настоящие вопросы!
— У Симоны Байлз это спросите!
Последняя фраза уже неслась в спину убегающему британцу. Впрочем, далеко он не убежал, и мы обнаружили его в соседнем помещении. Он был на взводе, но показал свою аккредитацию — зовут репортёра Риат Аль-Самаррай. Позже выяснилось, что он не знал имена российских фигуристок — уточнял их у коллег, когда шла тренировка.
Вот в таких условиях Камила продолжает готовиться к личному турниру на Олимпийских играх в Пекине. Ответственные за происходящее люди не хотят общаться, и маленькой девочке приходится выслушивать подобные гадости. И она ещё умудряется сохранять самообладание и выходить на лёд.
Елена Кузнецова