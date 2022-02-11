Ийво Нисканен стал трёхкратным олимпийским чемпионом
Финский лыжник Ийво Нисканен выиграл золотую медаль в разделке на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Финский лыжник Ийво Нисканен выиграл золотую медаль в разделке на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
30-летний спортсмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.