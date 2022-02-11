Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

После серебряной медали лыжника Александра Большунова в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем у сборной России стало две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Итальянцы завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Первое место занимает команда Германии (6−3−0), вторыми идут норвежцы (5−3−5), третьими — австрийцы (4−6−4). По общему количеству наград сборная России делит третье место с канадцами (по 12), выше идут норвежцы (13) и австрийцы (14).

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Большунов ранее завоевал золотую медаль в скиатлоне, также первое место заняли российские фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба — в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова (1 500 м) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).