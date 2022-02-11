Большунов о рекорде по олимпийским медалям среди российских лыжников: «То ли еще будет, да?»
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свой результат в классической гонке на 15 км на Олимпиаде-2022 (2-е место).
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свой результат в классической гонке на 15 км на Олимпиаде-2022 (2-е место).
— Да никаких ощущений, просто прошла гонка. Прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ииво Нисканен был намного сильнее — это было понятно со старта.
Конечно, я пытался бороться и все-таки навязать борьбу, но сегодня немного не получилось.
— Отдых вместо спринта как-то помог?
— На 100% помогло бы, если бы я сегодня выиграл. В принципе, второе место — это не так уж плохо, тем более в такой компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.
— Вы знаете, что вы рекордсмен среди российских лыжников? 2 Олимпиады — 6 наград.
— То ли еще будет, да? — сказал Большунов в эфире «России 1».