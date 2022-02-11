Большунов о рекорде по олимпийским медалям среди российских лыжников: «То ли еще будет, да?»

— Да никаких ощущений, просто прошла гонка. Прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ииво Нисканен был намного сильнее — это было понятно со старта.

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Конечно, я пытался бороться и все-таки навязать борьбу, но сегодня немного не получилось.

— Отдых вместо спринта как-то помог?

— На 100% помогло бы, если бы я сегодня выиграл. В принципе, второе место — это не так уж плохо, тем более в такой компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

— Вы знаете, что вы рекордсмен среди российских лыжников? 2 Олимпиады — 6 наград.