Большунов о рекорде по олимпийским медалям среди российских лыжников: «То ли еще будет, да?»

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
6
3
5
2Германия
6
3
0
8Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Иво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40онлайнЧехия0Швейцария0
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40онлайнШвеция0Словакия0
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:00скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороВеликобританияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 4
15:05скороКанадаШвейцария
Скелетон. Мужчины
15:20скороМужчины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
16:10скороЛатвияФинляндия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
16:10скороКанадаШвеция
Скелетон. Мужчины
17:00скороМужчины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЯпонияДания
Сноуборд. Микст
12.02скороБорд-кросс. Микст. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороКанадаСША
13:03 (мск), источник: Sports.Ru

Большунов о рекорде по олимпийским медалям среди российских лыжников: «То ли еще будет, да?»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свой результат в классической гонке на 15 км на Олимпиаде-2022 (2-е место).

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Источник: Reuters

— Да никаких ощущений, просто прошла гонка. Прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ииво Нисканен был намного сильнее — это было понятно со старта.

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Конечно, я пытался бороться и все-таки навязать борьбу, но сегодня немного не получилось.

— Отдых вместо спринта как-то помог?

— На 100% помогло бы, если бы я сегодня выиграл. В принципе, второе место — это не так уж плохо, тем более в такой компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

— Вы знаете, что вы рекордсмен среди российских лыжников? 2 Олимпиады — 6 наград.

— То ли еще будет, да? — сказал Большунов в эфире «России 1».

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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