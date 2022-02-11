Елена Вяльбе назвала состав сборной России на женскую лыжную эстафету на Олимпиаде
Президент федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе назвала состав команды на женскую эстафету на Олимпийских играх — 2022.
Президент федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе назвала состав команды на женскую эстафету на Олимпийских играх — 2022.
«Гонку побегут по этапам Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова», — сказала Вяльбе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
«Наши основные соперники — Швеция, Финляндия, Германия, США и Норвегия. Да, кто-то из них говорит о проблемах с составом, но в эстафетах всегда и все терпят», — добавила Вяльбе.
Олимпийская эстафета среди женских команд пройдёт 12 февраля. Начало гонки — в 10:30 по московскому времени.