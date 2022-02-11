Российские керлингистки проиграли швейцаркам в групповом этапе Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу швейцарок. В составе российской сборной на Играх выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, а также запасная Мария Комарова.

Россиянки провели второй матч на Олимпийских играх и потерпели второе поражение. В турнире участвуют 10 команд, они сыграют в однокруговом формате. Четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Следующий матч россиянки проведут против команды Южной Кореи в субботу.