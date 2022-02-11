Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на Олимпиаде, Резцова — шестая
ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн победила в спринте на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн победила в спринте на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут 44,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала шведка Эльвира Эберг (отставание — 30,9 секунды; 0 промахов), итальянка Доротея Вирер — третья (+37,2; 0 промахов).
В субботу состоится мужской спринт.