Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде, уверенно обыграв Словакию

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Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клинберг. Единственный гол у словаков забил Юрай Слафковски.

Эта победа стала второй для подопечных Юхана Гарпенлёва на текущих Играх. Ранее шведы обыграли Латвию со счётом 3:2. Сборная Словакии потерпела второе поражение, в первом туре уступив Финляндии (2:6).