Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде, уверенно обыграв Словакию

Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клинберг. Единственный гол у словаков забил Юрай Слафковски.
Эта победа стала второй для подопечных Юхана Гарпенлёва на текущих Играх. Ранее шведы обыграли Латвию со счётом 3:2. Сборная Словакии потерпела второе поражение, в первом туре уступив Финляндии (2:6).
В следующем матче группового этапа Швеция сыграет со сборной Финляндии (воскресенье, 13 февраля, начало — в 11:40 по московскому времени), а словаки встретятся с Латвией (13 февраля, 7:10 мск).