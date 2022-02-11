Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Что это за унылый хоккей? Россия выстрадала победу в матче с Данией на Олимпиаде

Благодаря тому, что Швейцария и Чехия завершили основное время вничью 1:1 (в серии буллитов победили чехи), Россия с двумя победами на турнире в основное время обеспечила себе первое место в группе B.