Россия снова упустила медаль в биатлоне. Резцова лишает себя олимпийского успеха уже во второй гонке подряд
Мешает стрельба.
Мешает стрельба.
Бронза в смешанной эстафете вселила уверенность в сборную России по биатлону, поэтому в личных гонках каждый выходил на старт с мечтой о медали. Вот только очередное чудо не получилось совершить ни у кого. И шанс в женском спринте тоже никто не использовал.
Основные надежды были связаны с Кристиной Резцовой, которой в индвидуалке не хватило совсем немного до медали. Гонку ей испортил один лишний промах. Тем не менее россиянка сказала, что не собирается сильно грустить и будет бороться дальше. Кажется, Резцова немного обманула сама себя. В спринте со стрельбой снова не заладилось. Биатлонистка допустила ошибку уже на первом рубеже, что сразу же лишило ее возможность оказаться на подиуме. Потом она схватила промах и на втором. Соперницы же в этот момент не позволяли себе осечек. Резцова могла спокойно быть в тройке, но осталась лишь 6-й.
Ничего не получилось и у Ульяны Нигматуллиной. Уже на лежке она пальнула мимо дважды. Идеальная стойка как-то серьезно улучить позиции на финише россиянке не помогла. Нигматуллина заняла 13-е место. В пасьюте спортсменка будет проигрывать полторы минуты, что не дает ей никакой возможности даже самую малость задумываться о медали. Ходом Ульяна, кстати, проиграла не так и много — 48 секунд от Марты Улсьбю-Ройселанн.
Ирина Казакевич дебютировала на Олимпиаде выше всяких похвал. Россиянка допустила только один промаха, что с ее психологической неустойчивостью, которую все неоднократно видели по ходу сезона, просто прекрасно. Высокой скорости у Казакевич не наблюдается, но даже без нее она смогла заехать в топ-20. К выступлению биатлонистки можно долго и упорно придираться (есть за что), но делать этого не стоит. Многие ведь вообще были уверены, что она перегорит еще до выхода на старта, а она взяла и справилась.
У ее подруги по команде Светланы Мироновой настроиться на гонку правильно не вышло. Биатлонистка так и не смогла выйти на пик формы к Олимпиаде. Начала спринт Миронова здорово. Она не ошиблась на первом рубеже, но вот на втором рассыпалась так, что пальнула мимо трижды. И сделать с этим уже ничего нельзя. 47-е место — максимум Мироновой в этой гонке. Очень печально за этим наблюдать, потому что еще пару лет назад именно на Светлану делались ставки на Играх.
Что же до топ-3 в гонке из двух рубежей, обошлось без особых сюрпризов. Ройселанн разменяла бронзу в индивидуакле на золото. Эльвира Эберг, которой еще на старте сезона пророчили олимпийскую медаль, доехала до серебра. Третьей же стала Доротея Вирер. Для жгучей итальянки эта награда стала первой личной в карьере.
Олимпийские игры. Пекин, Китай. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Марте Улсбю-Ройселанн (Норвегия) — 20.44,3.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — +30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) — +37,2 (0).
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47,3 (0).
5. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — +1.00,2 (0).
6. Кристина Резцова (Россия) — +1.05,0 (2)…
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1.27,5 (2)…
20. Ирина Казакевич (Россия) — +1.39,4 (1)…
47. Светлана Миронова (Россия) — +2.33,3 (3).