Заседание выездной панели CAS в Пекине по делу Камилы Валиевой сегодня не состоится (Василий Конов)
Об этом сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Об этом сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин.
Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.
8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Ранее о готовности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU).
Выездная панель CAS в Пекине рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля.