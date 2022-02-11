Сборная России по шорт-треку вышла в финал в эстафете на 5000 м
Сборная России по шорт-треку пробилась в финал эстафеты на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Сборная России по шорт-треку пробилась в финал эстафеты на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
В полуфинальном забеге россияне заняли второе место, уступив лишь команде Южной Кореи.
В утешительный финал из этого забега вышли сборные Нидерландов и Венгрии.
В финале также выступят команды Канады и Италии.
В состав сборной России входят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.
Напомним, что в шорт-треке сборная России пока завоевала в Пекине лишь одну медаль.
Бронзовую награду выиграл ветеран команды Елистратов.