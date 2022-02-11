Финский тренер обвинил диктора стадиона в помощи Непряевой на Олимпиаде

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По словам эксперта, диктор, работавший во время гонки, громкими репликами на финише помогал россиянке Наталье Непряевой, которая вела борьбу за бронзовую медаль.

«Диктору запрещено так себя вести. Финская команда должна опротестовать это. Ну или судьи должны вмешаться и провести независимое расследование», — дал Анттонен комментарий изданию Ilta-Sanomat.

Позже тренер также признался, что в регламенте не прописано, что диктору запрещено считать секунды отставания, но выразил уверенность в том, что работник стадион должен быть отстранен от дальнейшей работе на Олимпиаде.

«Его необходимо снять с гонок и лишить аккредитации. Я не вижу другого выхода», — высказал мнение специалист.