Мужская сборная России по керлингу разгромила Данию на Олимпийских играх — 2022
Мужская сборная России по керлингу в четвертом матче группового этапа обыграла команду Дании со счетом 10:2 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1).
Мужская сборная России по керлингу в четвертом матче группового этапа обыграла команду Дании со счетом 10:2 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1).
Для россиян это вторая победа в олимпийском турнире.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
13 февраля
4:05. Россия — Италия.
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.