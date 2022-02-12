Олимпиада-2022. Россия — Чехия: прогнозы и ставки
Разбираем последнюю встречу на групповом этапе.
Разбираем последнюю встречу на групповом этапе.
Игра сборной России в первых двух матчах оставила тяжелое впечатление. Тренерский штаб во главе с Жамновым еще до турнира взял курс на более простой, силовой хоккей в стиле «бей — беги», где нет особого места для творчества. Поэтому в команде нет второго бомбардира КХЛ Кузьменко (его отчислили уже в Китае), не взяли и других креативщиков. Главная ударная сила — звено Шипачева — пока «молчит» на Олимпиаде, голы даются российской сборной с большим трудом. Один в матче со Швейцарией (и тот помог забить соперник) и два (один в пустые ворота) с Данией. Не работает и большинство. Из хороших моментов — уверенная игра вратаря-дебютанта Федотова. Два матча на ноль — это сильно.
Чехия привезла очень опытную команду на этот турнир, но ей сильно помешали случаи с положительными тестами на ковид. Игроки в разное время добрались до Пекина, как следствие, все они сейчас в разной форме. Но в такой ситуации мало что значащий групповой этап — отличная возможность найти свою игру перед плей-офф. Такие люди с опытом выступления в НХЛ, как Крейчи, Фролик и Соботка, явно прибавят. Не считать же поражение от Дании в первом матче Олимпиады какой-то закономерностью. А есть еще бывшие и нынешние звезды КХЛ: Червенка, Коварж, вратарь Грубец. Голкипер сильно помог в серии буллитов против Швейцарии, отразив все 5 бросков, в итоге победа — 2:1.
Сборная России набрала 6 очков и уже после двух матчей обеспечила себе выход напрямую в четвертьфинал Олимпиады. Так что мотивации на чехов может не хватить. Хотя Жамнов уже заявил, что недоволен игрой команды, возможно, это поможет настроить хоккеистов. Чехии же нужна победа, если она не хочет играть «лишний» матч перед ¼ финала. Исход здесь предсказать сложно, а вот голов, похоже, снова будет мало. Обе сборные на двоих забросили 7 шайб в 4 матчах. БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,06 на тотал голов меньше 4,5.
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Андрей Санталов