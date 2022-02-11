РУСАДА проведет расследование в отношении персонала Валиевой из-за ее допинг-теста

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Российская антидопинговая организация (РУСАДА) проведет расследование в отношении персонала, работавшего с фигуристкой Камилой Валиевой, на фоне ее положительного допинг-теста. Об этом говорится в заявлении организации.

Там сообщили, что причиной задержки вскрытия пробы стал коронавирус у ряда сотрудников лаборатории в Стокгольме, куда был отправлен тест Валиевой, взятый на чемпионате России в Петербурге. При этом при планировании тестирования для участия в Олимпийских играх РУСАДА руководствовалось рекомендациями от экспертов Международного агентства по тестированию (ИТА).

В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьёй 20.5.12 Кодекса, РАА “РУСАДА” инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах “защищённого лица”, — говорится в сообщении.