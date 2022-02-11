РУСАДА проведет расследование в отношении персонала Валиевой из-за ее допинг-теста

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
8Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа C
16:10онлайнЛатвия0Финляндия1
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
16:10онлайнКанада9Швеция0
Скелетон. Мужчины
17:00скороМужчины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЯпонияДания
Сноуборд. Микст
12.02скороБорд-кросс. Микст. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороКанадаСША
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороРоссияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
12.02скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
12.02скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12.02скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
12.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
12.02скороТанцы. Микст. Ритм-танец
17:25 (мск), источник: Life.ru

РУСАДА проведет расследование в отношении персонала Валиевой из-за ее допинг-теста

Ранее одна из проб спортсменки показала положительный результат, а взята она была в декабре прошлого года.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Российская антидопинговая организация (РУСАДА) проведет расследование в отношении персонала, работавшего с фигуристкой Камилой Валиевой, на фоне ее положительного допинг-теста. Об этом говорится в заявлении организации.

Там сообщили, что причиной задержки вскрытия пробы стал коронавирус у ряда сотрудников лаборатории в Стокгольме, куда был отправлен тест Валиевой, взятый на чемпионате России в Петербурге. При этом при планировании тестирования для участия в Олимпийских играх РУСАДА руководствовалось рекомендациями от экспертов Международного агентства по тестированию (ИТА).

В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьёй 20.5.12 Кодекса, РАА “РУСАДА” инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах “защищённого лица”, — говорится в сообщении.

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
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Национальный стадион («Птичье гнездо»)
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Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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