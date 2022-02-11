Резцова — луч света в сборной России. Она еще возьмет свое на Олимпиаде

Резцова взяла и ворвалась в элиту

Выступления дочери великой Анфисы Резцовой стали настоящим откровением в этом сезоне. Нет, никто не сомневался, что Кристина — талантливая спортсменка. Все-таки гены дают о себе знать, но талант нужно уметь грамотно реализовать. Начало карьеры у Резцовой получилось ярким, но несколько сезонов была стагнация. А потом россиянка ушла в декрет и выпала из поля зрения.

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Возвращение Кристины этим летом получилось неожиданным для многих. Но только не для нее самой и ее личного тренера Виталия Норицына, с которым у них сложился отличный тандем. Она была хороша уже на отборе в сборную России. Изначально ее не было в планах Шашилова, однако если бы он ее не взял в команду в такой форме, то его бы просто не поняли.

Кристина зажигала на Кубке мира с первых же гонок. Она взяла личный подиум в Анси, была главной звездой в эстафетах и всегда бежала быстро. Это то, что отличало ее от всей остальной команды. Причем скорость спортсменки не скакала в разные стороны по ходу сезона, а это показатель биатлонистки элитного уровня. Многие ждали, что у нее наступит спад. А он все не наступал.

«Если бы не промахи…»

И вот уже началась Олимпиада, а Резцова по-прежнему в полном порядке. У нее уже есть медаль Игр в Пекине в смешанной эстафете, но понятно, что ее амбиции простираются гораздо дальше. В индивидуальной гонке она допустила два обидных промаха и заняла девятое место. С одним она была бы гарантированно в призах. А с чистой стрельбой победила бы с большим отрывом.

Похожая ситуация случилась и в спринте. Опять два промаха, но уже в гонке с всего двумя рубежами. Казалось бы, при таких раскладах даже о попадании в топ-10 думать сложно. Однако Резцова стала шестой. Да, с норвежкой Мартой Ройселанн ей было бы сложно спорить за победу, но второе место она брала бы «железно» с чистой стрельбой. А с одним промахом побилась бы за подиум.

«Я стараюсь никогда не унывать. Отвратительная фраза “если бы не промахи…”. Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от этого деться. И каждый день я говорю сама себе о том, что это не моя стрельба. Причём каждый день по-разному. В один день я делаю одну ошибку, в другой день я делаю другую ошибку, то есть пытаюсь исправить ту, которая была, и это приводит к другим. Пока что не понимаю и не знаю, как собрать всё вместе сразу. И от этого ещё сильнее злость», — сказала Кристина РИА Новости.

Кристина подкупает еще и тем, что максимально адекватно реагирует и на свои успехи, и на неудачи. За внешней веселостью стоит человек, который точно знает, чего и зачем он хочет. У Резцовой еще будет три шанса проявить себя на этой Олимпиаде. В гонке преследования она стартует шестой и не так сильно отстает от тройки призеров.

Будет еще масс-старт, который очень подходит Кристине, любящей потолкаться и побороться с другими соперницами. И, конечно, эстафета, где, к сожалению, ее усилий может не хватить для общего результата. Так или иначе, Кристина Резцова — это и есть женский биатлон в России сейчас, поэтому есть уверенность, что она еще возьмет свое на этой Олимпиаде.