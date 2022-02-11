Резцова — луч света в сборной России. Она еще возьмет свое на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
8Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЯпонияДания
Сноуборд. Микст
12.02скороБорд-кросс. Микст. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороКанадаСША
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороРоссияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
12.02скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
12.02скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12.02скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
12.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
12.02скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороВеликобританияСША
18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Резцова — луч света в сборной России. Она еще возьмет свое на Олимпиаде

Кристина Резцова заставляет болельщиков смотреть женский биатлон с повышенным интересом. Веселая и открытая девушка великолепно готова в этом сезоне и будет высшей несправедливостью, если она уедет из Пекина без личной медали.

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Источник: Спорт РИА Новости

Резцова взяла и ворвалась в элиту

Выступления дочери великой Анфисы Резцовой стали настоящим откровением в этом сезоне. Нет, никто не сомневался, что Кристина — талантливая спортсменка. Все-таки гены дают о себе знать, но талант нужно уметь грамотно реализовать. Начало карьеры у Резцовой получилось ярким, но несколько сезонов была стагнация. А потом россиянка ушла в декрет и выпала из поля зрения.

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Возвращение Кристины этим летом получилось неожиданным для многих. Но только не для нее самой и ее личного тренера Виталия Норицына, с которым у них сложился отличный тандем. Она была хороша уже на отборе в сборную России. Изначально ее не было в планах Шашилова, однако если бы он ее не взял в команду в такой форме, то его бы просто не поняли.

Кристина зажигала на Кубке мира с первых же гонок. Она взяла личный подиум в Анси, была главной звездой в эстафетах и всегда бежала быстро. Это то, что отличало ее от всей остальной команды. Причем скорость спортсменки не скакала в разные стороны по ходу сезона, а это показатель биатлонистки элитного уровня. Многие ждали, что у нее наступит спад. А он все не наступал.

«Если бы не промахи…»

И вот уже началась Олимпиада, а Резцова по-прежнему в полном порядке. У нее уже есть медаль Игр в Пекине в смешанной эстафете, но понятно, что ее амбиции простираются гораздо дальше. В индивидуальной гонке она допустила два обидных промаха и заняла девятое место. С одним она была бы гарантированно в призах. А с чистой стрельбой победила бы с большим отрывом.

Похожая ситуация случилась и в спринте. Опять два промаха, но уже в гонке с всего двумя рубежами. Казалось бы, при таких раскладах даже о попадании в топ-10 думать сложно. Однако Резцова стала шестой. Да, с норвежкой Мартой Ройселанн ей было бы сложно спорить за победу, но второе место она брала бы «железно» с чистой стрельбой. А с одним промахом побилась бы за подиум.

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«Я стараюсь никогда не унывать. Отвратительная фраза “если бы не промахи…”. Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от этого деться. И каждый день я говорю сама себе о том, что это не моя стрельба. Причём каждый день по-разному. В один день я делаю одну ошибку, в другой день я делаю другую ошибку, то есть пытаюсь исправить ту, которая была, и это приводит к другим. Пока что не понимаю и не знаю, как собрать всё вместе сразу. И от этого ещё сильнее злость», — сказала Кристина РИА Новости.

Кристина подкупает еще и тем, что максимально адекватно реагирует и на свои успехи, и на неудачи. За внешней веселостью стоит человек, который точно знает, чего и зачем он хочет. У Резцовой еще будет три шанса проявить себя на этой Олимпиаде. В гонке преследования она стартует шестой и не так сильно отстает от тройки призеров.

Будет еще масс-старт, который очень подходит Кристине, любящей потолкаться и побороться с другими соперницами. И, конечно, эстафета, где, к сожалению, ее усилий может не хватить для общего результата. Так или иначе, Кристина Резцова — это и есть женский биатлон в России сейчас, поэтому есть уверенность, что она еще возьмет свое на этой Олимпиаде.

Александр Говоров

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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