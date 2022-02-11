В трендах русскоязычного твиттера лидирует хештег #позорТутберидзе
На Олимпиаде в Пекине продолжается скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный препарат.
На Олимпиаде в Пекине продолжается скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный препарат.
Валиева тренируется в группе известного российского специалиста Этери Тутберидзе.
Соцсети отреагировали на скандал — в русскоязычном сегменте Твиттера на 1-е место в трендах вышел хештег #позорТутберидзе. В рамках этого флешмоба пользователи осуждают Тутберидзе за ее подход в отношении спортсменок.