Большунов переписывает историю Олимпиад. Он может стать величайшим русским лыжником всех времен

Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров и выиграл вторую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Для 25-летнего лыжника, ставшего лучшим в скиатлоне, это уже шестая награда в шести олимпийских гонках. Из Пхенчхана он привез три серебра и одну бронзу.

За все время проведения зимних Олимпийских игр только пять лыжников-мужчин поднимались на подиум чаще Большунова. Причем Александр уже в Пекине может догнать занимающего второе место шведа Сикстена Йернберга — лидера сборной Швеции 1950−1960-х годов. Рекорд принадлежит норвежцу Бьорну Дэли, который к восьми победам добавил четыре вторых места. Из отечественных спортсменов выделяется Владимир Смирнов, который после распада СССР выступал за сборную Казахстана. В его активе семь медалей.

Зато в элитный список лыжников независимо от пола Большунов пока не попадает. Зато там присутствуют Раиса Сметанина (10 медалей), Любовь Егорова (девять) и Галина Кулакова (восемь). Дэли в этом рейтинге только второй — позади другой великой норвежки Марит Бьорген, на счету которой аж 15 медалей.

При идеальном раскладе, который включает в себя медали в спринтерской и классической эстафетах, а также в лыжном марафоне Большунов скоро присоединится к группе из 13 спортсменов, которым удалось собрать коллекцию из девяти наград. Отметим, что рубеж в 10 призовых мест покорился только четверым спортсменам в истории — лыжникам Бьорген и Дэли, биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену и конькобежке Ирен Вюст, которая в Пекине завоевала 12-ю (и шестую золотую) медаль.

Среди лучших отечественных «зимников» компанию большой группе лыжников составляет конькобежка Лидия Скобликова. Восемь медалей выиграл еще и гражданин России Виктор Ан, но под российским флагом были завоеваны только четыре из них, еще три золота и одну бронзу он принес родной Корее.