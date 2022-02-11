Канадские хоккеистки забросили 11 шайб в ворота шведок в четвертьфинале Игр

Встреча завершилась со счетом 11:0 (4:0, 5:0, 2:0). В составе канадской команды хет-трики оформили Брианна Дженнер (4, 29 и 51-я минуты) и Сара Филье (18, 18, 53), также отличились Джейми Ли Рэттрей (20), Натали Спунер (24), Эрин Эмброуз (26), Блэйр Тёрнбулл (27) и Эмили Кларк (30).