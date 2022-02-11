Издеваются? Лидер все тот же, а Россия, США и Китай вне топ-5 на Олимпиаде-2022

В ходе состязаний в лидерах снова была Норвегия, но в очередной раз ее обошли по итогам медального дня. В частности, это сделала сборная Германии, вышедшая на первое место в общекомандном зачете, как и в предыдущий день (семь золотых и четыре серебряных медали). У Норвегии вторая строчка (6−3−5), на третьей позиции расположилась команда Нидерландов (5−4−1).