Туктамышева: Что пережили Валиева и её команда за эти сутки — это очень тяжело

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
8Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЯпонияДания
Сноуборд. Микст
12.02скороБорд-кросс. Микст. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороКанадаСША
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороРоссияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
12.02скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
12.02скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12.02скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
12.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
12.02скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороВеликобританияСША
20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышева: Что пережили Валиева и её команда за эти сутки — это очень тяжело

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о допинг-скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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11
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11
фотографий

После победы российских фигуристов в командном турнире стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Разрешат ли Камиле выступить в личном турнире, станет известно в ближайшие дни.

"Что пережила Камила за эти сутки и её команда — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный. Это всегда очень сильно сказывается на твоём состоянии. Слава Богу, у неё ещё есть три дня, чтобы прийти в себя, и она достаточно молодая, думаю, она быстро сможет всё это пройти. Единственное, из-за чего я переживала, — это чтобы не было психологической травмы, когда на тебя обращают так много внимания.

Буквально сегодня мы с ней переписывались. Я всегда за то, чтобы поговорить, развеять обстановку, а не в себе закрыться, зажаться. Непонятно, чем это потом поможет«, — сказала Туктамышева в подкасте “Коммент. Шоу”.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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