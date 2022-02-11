Туктамышева: Что пережили Валиева и её команда за эти сутки — это очень тяжело

"Что пережила Камила за эти сутки и её команда — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный. Это всегда очень сильно сказывается на твоём состоянии. Слава Богу, у неё ещё есть три дня, чтобы прийти в себя, и она достаточно молодая, думаю, она быстро сможет всё это пройти. Единственное, из-за чего я переживала, — это чтобы не было психологической травмы, когда на тебя обращают так много внимания.