Украинец устроил политическую акцию на скелетоне. Наши остановились в шаге от медали

У сборной России по фигурному катанию неожиданно появился конкурент по резонансности — скелетон. Сначала до Олимпиады не доехали Никита Трегубов и Владислав Семенов, причем федерация решила сделать замены после первого же теста. После реакции общественности Трегубову все же дали шанс сдать отрицательный ПЦР, но в Пекин он все равно не успел.

К сожалению, я не робот

А в пятницу утром после первых двух попыток у женщин жестко выступила в соцсетях наш ветеран, участница Игр-2014 в Сочи Елена Никитина:

— Друзья, спасибо всем за поддержку. Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень-очень сложно было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что я справлюсь с этим, но не получилось. К сожалению, я не робот…

Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Не терпите этого! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю… Самое страшное, что в тебе убивают любовь! Любовь к твоему спорту, которому ты посвятил всю жизнь. Блин, я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи. Да, сегодня я не справилась со всем происходящим. Но это не конец, жизнь продолжается!

Понятно, что в скелетоне у нас явно не все в порядке. Раскол виден по реакции наших ребят. Евгений Рукосуев сказал, что проблемы, конечно, есть. Александр Третьяков — что у него с тренерами все нормально и влиять на них через СМИ и общественность неправильно.

Даже при таких вводных россияне могли показать достойный результат. Третья попытка у Третьякова удалась. Он явно находился в хорошем настроении: показал в камеру традиционный местный жест с ушами, поклонился трибунам. У Рукосуева получилось хуже. Было понятно, что немца Гротера уже не догнать, но за серебро побороться можно. Третьяков перед финалом поднялся на третье место в 23 сотых секунды от шедшего вторым еще одного представителя Германии Юнга, Рукосуев откатился на шестое, но плотность оставалась максимальной — от Третьякова его отделяли 19 сотых.

Спорт вне политики

И тут привычное положение дел нарушил украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Уроженец Киева рискнул и провел сразу после своего третьего заезда пацифистскую, но очевидно политическую акцию: после финиша достал плакат в цветах флага Украины и подписью No war in Ukraine («Нет войне на Украине»).

Какую конкретно войну имел в виду украинец, неизвестно, но акция нарушает правила МОК, ведь политические символы разрешено показывать только на церемониях награждения, в микст-зоне и в Олимпийской деревне, но не во время соревнований. С другой стороны, МОК может посчитать, что «Нет войне» — не такой уж плохой лозунг, и простить украинца.

Сборной ОКР возмущаться по этому случаю точно не имеет смысла — и своих проблем хватает, и мелочно, и Гераскевич в итоге занял 18-е место, прямо перед представителем Американского Самоа Нэйтаном Крамптоном. Тем самым, который вышел полуобнаженным в традиционных национальных нарядах на церемонию открытия.

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Вот как обосновал свой поступок 23-летний Гераскевич:

— Я за мир в стране, никто не хочет войны. Не боюсь ли санкций? Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция. Общаюсь ли с россиянами? (Долгая пауза.) Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире.

А Рукосуев высказался так:

— Видел ли я политические акции на скелетоне? Нет. Я не слышал про жест украинца. Не знаю, что сказать… Я к этому никак не отношусь. Спорт вне политики. Поэтому мне кажется, что не стоит такого делать.

К сожалению, это событие затмило сами соревнования, потому что в четвертой попытке, по выражению Третьякова, китаец Ян его «уничтожил». Саша остался четвертым в 22 сотых от китайца, Рукосуев — шестым. Китайская публика устроила бурные празднования с участием Бин-Дунь-Дуня.

Но главное, что сказал Третьяков, — он остается еще на четыре года. В Кортина-д’Ампеццо ему будет 40. Но очень красиво, что история олимпийского чемпиона Сочи продолжается.