Сборной России можно не бояться четвертьфинала с Канадой? Турнирные расклады на Олимпиады

Турнирная таблица группы В олимпийского хоккейного турнира выглядит крайне интригующе, хотя ее победитель уже известен. Это сборная России, которая с минимальным счетом обыграла Швейцарию (1:), а затем сломила сопротивление Дании (2:0). Эти две победы закрепили за подопечными Алексея Жамнова первую строчку, и ее россияне не отдадут даже если в последнем матче в группе против Чехии случиться неудача.

Датчане, обыгравшие в основное время чехов (2:1), пока остаются вторыми. Чехи, ставшие антигероями сенсации со сборной Дании, с большим трудом обыграли Швейцарию, сумев победить лишь по буллитам. Наконец, швейцарцы, показав хорошую игру в двух матчах, записали себе в копилку только одно очко.

Важно помнить, что после группового турнира в плей-офф попадают все команды. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, попадают сразу в четвертьфинал, остальные 8 команд сыграют в квалификации. Поэтому само место в группе имеет лишь опосредованную ценность: победитель и лучшая вторая команда получают экспресс-пропуск, в то время как остальные будут играть дополнительный раунд.

Россияне в квалификации уже не сыграют, так как сборная России первой обеспечила себе участие в ¼ финала. Вряд ли лучшая вторая команда будет из группы В, как в квартете А вторыми станут либо канадцы, либо американцы, а в группе С таковыми наверняка станут финны — у всех этих сборных шансы обогнать Данию представляются более высокими. Кроме России, уже имеют путевку в четвертьфинал шведы, обыгравшие Словакию (4:1) и Латвию (3:2).

Канадцам предстоят матчи с США и Китаем, а американцам — с Канадой и Германией. Есть вероятность, при которой американцам даст бой немецкая сборная, и если Германия отберет очки у США, то победителем группы А наверняка станет Канада, что полностью исключит вероятность встречи сборной России с Кленовыми листьями в ¼ финала. Если же группу А выиграют Штаты, то Канаде придется играть квалификацию, но и после этого относительно высокий посев делает канадцев не самым вероятным соперником России на стадии четвертьфинала.

В группе С борьба тоже идет только за второе место, которое почти наверняка возьмут финны. Латвия и Словакия пока очков не имеют, хотя латвийцы очень достойно сыграли с лидером группы Швецией (2:3), а матч со словаками будет для них главным.

Стоит отметить, что сейчас предсказать соперника россиян по ¼ финала просто невозможно, так как неизвестны участники квалификационного раунда ⅛ финала, поэтому все прогнозы могут носить лишь самый предварительный характер. Можно лишь говорить о том, что сборная Китая станет для своего соперника по ⅛ финала настоящим подарком, а других откровенных аутсайдеров на олимпийском турнире нет.