CAS принял апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

«В ближайшее время будет назначена коллегия арбитров, которая решит этот вопрос. Группа выдаст процессуальные направления, в том числе направления для слушания. Дата и время принятия решения CAS будут объявлены дополнительно после слушания», — говорится в заявлении.