Почему тесты Валиевой пришли только после золота в команднике? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя сегодня ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой, высказал удивление сверхдолгими сроками проверки проб спортсменки в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Наша звездная одиночница была проверена 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а информация о положительном результате на триметазидин была предоставлена российской стороне только 7 февраля. То есть на тестирование у шведов ушло 44 дня (более шести недель) — при том, что обычно этот процесс занимает три недели. Случайна ли такая задержка?

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована, — приводит ТАСС слова Позднякова. — В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ1AU0us_v9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ1AU0us_v9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ1AU0us_v9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Рост заболеваемости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в своем пресс-релизе уже попыталось ответить на вопрос, заданный главой ОКР. «Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РАА “РУСАДА” 7 февраля 2022 года, — говорится в сообщении агентства. — Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА “РУСАДА”, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина».

Разумеется, все мы люди, все болеем, ковид наступает. А тут еще были рождественские праздники и сложный момент перевозки проб из одной страны в другую. Фамилий спортсменов на пробах нет — только штрихкоды. Однако в Стокгольмской лаборатории не могли не понимать, что впереди Олимпиада и попавшая к ним пробирка с биоматериалом с высокой долей вероятности может принадлежать будущему олимпийцу. И промедление с ней может привести к очень плохой ситуации, когда спортсмен уже выступит, а его результат окажется под вопросом.

На недавней Олимпиаде в Токио были несколько спортсменов, которые получили дисквалификации за тесты, сданные накануне Игр. Это нигерийская бегунья-спринтер Блессинг Окагбаре, украинская триатлонистка Юлия Елистратова, бразильская волейболистка Тандара Кайшета. Но никто из них не успел поучаствовать в медальных розыгрышах, все лаборатории уложились в три недели, и спортсмены были сняты до старта или на стадии предварительных соревнований. Быть может, прошлым летом ни у кого не было проблем с ковидом?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ11w_bsImy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ11w_bsImy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ11w_bsImy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Могли ли стать причиной задержки с тестированием какие-то бюрократические проблемы, нехватка персонала или просто халатность? Легко. Однако все это привело к очень неприятной ситуации, когда со сложным вопросом приходится разбираться второпях. Разумеется, лучше бы этого положительного теста не было вообще, но коль скоро данная проблема возникла, всем стало бы намного проще, если бы процесс расследования и временного отстранения приходился на внесоревновательный период. И все возможности для этого были. 20 дней после проверки на чемпионате России — это 14 января. До начала олимпийского командного турнира — еще три недели.

Разумеется, наша сборная не стала бы заявлять Валиеву на командник, зная, что у нее неоднозначный результат теста. У нас в распоряжении были и другие великолепные одиночницы. Ну, или Камила успела бы доказать свою невиновность и сейчас спокойно готовилась бы к личным соревнованиям, а не переживала бы весь этот кошмар. А ситуация, при которой сообщение о положительном тесте приходит аккурат в день завоевания сборной ОКР золота в командном турнире (где, помимо Валиевой, задействованы еще пять спортсменов), вызывает законное недоумение. Бывают ли такие совпадения? И не могли ли эту информацию придерживать специально? Доказательств нет, но теоретическая возможность была.

Кстати, и репутация учреждения, проверявшего допинг-пробу Валиевой, не самая безоблачная. В 2018 году Стокгольмская лаборатория при Каролинском институте на год лишалась аккредитации ВАДА. Она провалила проверочные тесты, которые Всемирное агентство периодически устраивает для своих лицензированных антидопинговых центров. Год спустя лаборатория исправилась, и аккредитация была восстановлена в полном объеме. Увы, Антон Поганка, директор лаборатории Каролинского института, отказался комментировать задержку анализа теста Валиевой. «Сотрудникам нашей лаборатории не позволено никоим образом комментировать случай, по которому еще идут разбирательства, так как это нарушает Кодекс ВАДА», — сообщила сотрудница пресс-службы института Катарина Треппер.