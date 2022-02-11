Почему тесты Валиевой пришли только после золота в команднике? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
8Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЯпонияДания
Сноуборд. Микст
12.02скороБорд-кросс. Микст. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороКанадаСША
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороРоссияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
12.02скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
12.02скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12.02скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
12.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
12.02скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороВеликобританияСША
22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему тесты Валиевой пришли только после золота в команднике? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного

Сроки, которые потребовались шведским специалистам для исследования пробы российской фигуристки, вызывают недоумение. Как и время обнародования данных о результатах проверки.

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Источник: Reuters

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя сегодня ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой, высказал удивление сверхдолгими сроками проверки проб спортсменки в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Наша звездная одиночница была проверена 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а информация о положительном результате на триметазидин была предоставлена российской стороне только 7 февраля. То есть на тестирование у шведов ушло 44 дня (более шести недель) — при том, что обычно этот процесс занимает три недели. Случайна ли такая задержка?

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована, — приводит ТАСС слова Позднякова. — В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рост заболеваемости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в своем пресс-релизе уже попыталось ответить на вопрос, заданный главой ОКР. «Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РАА “РУСАДА” 7 февраля 2022 года, — говорится в сообщении агентства. — Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА “РУСАДА”, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина».

Разумеется, все мы люди, все болеем, ковид наступает. А тут еще были рождественские праздники и сложный момент перевозки проб из одной страны в другую. Фамилий спортсменов на пробах нет — только штрихкоды. Однако в Стокгольмской лаборатории не могли не понимать, что впереди Олимпиада и попавшая к ним пробирка с биоматериалом с высокой долей вероятности может принадлежать будущему олимпийцу. И промедление с ней может привести к очень плохой ситуации, когда спортсмен уже выступит, а его результат окажется под вопросом.

На недавней Олимпиаде в Токио были несколько спортсменов, которые получили дисквалификации за тесты, сданные накануне Игр. Это нигерийская бегунья-спринтер Блессинг Окагбаре, украинская триатлонистка Юлия Елистратова, бразильская волейболистка Тандара Кайшета. Но никто из них не успел поучаствовать в медальных розыгрышах, все лаборатории уложились в три недели, и спортсмены были сняты до старта или на стадии предварительных соревнований. Быть может, прошлым летом ни у кого не было проблем с ковидом?

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментариев не будет

Могли ли стать причиной задержки с тестированием какие-то бюрократические проблемы, нехватка персонала или просто халатность? Легко. Однако все это привело к очень неприятной ситуации, когда со сложным вопросом приходится разбираться второпях. Разумеется, лучше бы этого положительного теста не было вообще, но коль скоро данная проблема возникла, всем стало бы намного проще, если бы процесс расследования и временного отстранения приходился на внесоревновательный период. И все возможности для этого были. 20 дней после проверки на чемпионате России — это 14 января. До начала олимпийского командного турнира — еще три недели.

Разумеется, наша сборная не стала бы заявлять Валиеву на командник, зная, что у нее неоднозначный результат теста. У нас в распоряжении были и другие великолепные одиночницы. Ну, или Камила успела бы доказать свою невиновность и сейчас спокойно готовилась бы к личным соревнованиям, а не переживала бы весь этот кошмар. А ситуация, при которой сообщение о положительном тесте приходит аккурат в день завоевания сборной ОКР золота в командном турнире (где, помимо Валиевой, задействованы еще пять спортсменов), вызывает законное недоумение. Бывают ли такие совпадения? И не могли ли эту информацию придерживать специально? Доказательств нет, но теоретическая возможность была.

Кстати, и репутация учреждения, проверявшего допинг-пробу Валиевой, не самая безоблачная. В 2018 году Стокгольмская лаборатория при Каролинском институте на год лишалась аккредитации ВАДА. Она провалила проверочные тесты, которые Всемирное агентство периодически устраивает для своих лицензированных антидопинговых центров. Год спустя лаборатория исправилась, и аккредитация была восстановлена в полном объеме. Увы, Антон Поганка, директор лаборатории Каролинского института, отказался комментировать задержку анализа теста Валиевой. «Сотрудникам нашей лаборатории не позволено никоим образом комментировать случай, по которому еще идут разбирательства, так как это нарушает Кодекс ВАДА», — сообщила сотрудница пресс-службы института Катарина Треппер.

Олег Шамонаев

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XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
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VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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