Дебют дочери Тутберидзе, лыжницы и биатлонисты претендуют на золото: Россия на Олимпиаде (12 февраля)

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
8Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороШвецияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЮжная КореяРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 4
12.02скороЯпонияДания
Сноуборд. Микст
12.02скороБорд-кросс. Микст. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороКанадаСША
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороРоссияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
12.02скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
12.02скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
12.02скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
12.02скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
12.02скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12.02скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
12.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
12.02скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
12.02скороВеликобританияСША
22:22 (мск), источник: Sport24

Дебют дочери Тутберидзе, лыжницы и биатлонисты претендуют на золото: Россия на Олимпиаде (12 февраля)

Ждем больше одной медали!

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Сегодня у сборной России только одна медаль — серебро Александра Большунова. В общекомандном зачете наши спортсмены занимают 8-е место, но уже завтра все может поменяться.

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Какие соревнования будут 12 февраля

Биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, хоккей, скелетон, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 12 февраля

6 комплектов наград в шести видах спорта:

  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Скелетон
  • Прыжки с трамлпина
  • Сноуборд
  • Конькобежный спорт.

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Олимпиада в Пекине: все чемпионы 11 февраля

Кто из российских спортсменов выступит 12 февраля

Команда Алины Ковалевой начала Олимпиаду обескураживающе — две сессии, нуль побед. Встречи с Кореей (04:05) и Японией (15:05) — хорошая возможность вернуться в борьбу за плей-офф. А пока наши девушки будут разбираться с кореянками, в снежном парке Тайву начнутся медальные заезды в сноуборд-кроссе — болеем за Кристину Пауль и Даниила Донских.

07:10 — стартовое вбрасывание в матче Россия vs Швейцария, хоккеистки будут играть за выход в полуфинал. В 10:30 начнется лыжная эстафета, от России побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. А почти сразу после их финиша придет время биатлона, в спринте побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

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В коньках завтра две дисциплины — четвертьфинал женской гонки преследования (Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) и мужской финал на 500 м (Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков). Фигурное катание возвращается ритм-танцем: Диана Дэвис / Глеб Смолкин выступят в третьей разминке, Александра Степанова / Иван Букин — в четвертой, Виктория Синицина / Никита Кацалапов — в пятой.

15:20 — старт финальных спусков скелетонисток (Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова), а 16:10 — начало хоккейного матча Россия vs Чехия.

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Олимпиада-2022: расписание финалов 12 февраля

  • 05:50 — Сноуборд, смешанный командный сноуборд-кросс
  • 10:30 — Лыжные гонки, эстафета. Женщины
  • 11:53 — Конькобежный спорт, 500 м. Мужчины
  • 12:00 — Биатлон, спринт. Мужчины
  • 15:00 — Прыжки с трамплина, большой трамплин. Мужчины
  • 16:55 — Скелетон. Женщины.

Шансы российских спортсменов на медали 12 февраля

После этапа в Лиллехаммере многие стали считать фаворитами эстафеты не скандинавские страны, а Россию. Наша расстановка: Юлия Ступак и Наталья Непряева — классика, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — конек. И если проблем с сервисом и самочувствием не будет, девушки вполне способны побороться за золото.

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В биатлоне прежде всего следим за Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым — наши парни традиционно хороши в спринтах. Есть хорошие шансы и в коньках: Руслан Мурашов — чемпион мира на пятисотке, Виктор Муштаков на ЧМ-2019 брал бронзу, а юный Артем Арефьев уже имеет в своем активе медали Кубка мира.

Владимир Афанасьев

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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