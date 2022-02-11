Дебют дочери Тутберидзе, лыжницы и биатлонисты претендуют на золото: Россия на Олимпиаде (12 февраля)
Ждем больше одной медали!
Ждем больше одной медали!
Сегодня у сборной России только одна медаль — серебро Александра Большунова. В общекомандном зачете наши спортсмены занимают 8-е место, но уже завтра все может поменяться.
Биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, хоккей, скелетон, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.
6 комплектов наград в шести видах спорта:
Команда Алины Ковалевой начала Олимпиаду обескураживающе — две сессии, нуль побед. Встречи с Кореей (04:05) и Японией (15:05) — хорошая возможность вернуться в борьбу за плей-офф. А пока наши девушки будут разбираться с кореянками, в снежном парке Тайву начнутся медальные заезды в сноуборд-кроссе — болеем за Кристину Пауль и Даниила Донских.
07:10 — стартовое вбрасывание в матче Россия vs Швейцария, хоккеистки будут играть за выход в полуфинал. В 10:30 начнется лыжная эстафета, от России побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. А почти сразу после их финиша придет время биатлона, в спринте побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.
В коньках завтра две дисциплины — четвертьфинал женской гонки преследования (Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) и мужской финал на 500 м (Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков). Фигурное катание возвращается ритм-танцем: Диана Дэвис / Глеб Смолкин выступят в третьей разминке, Александра Степанова / Иван Букин — в четвертой, Виктория Синицина / Никита Кацалапов — в пятой.
15:20 — старт финальных спусков скелетонисток (Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова), а 16:10 — начало хоккейного матча Россия vs Чехия.
После этапа в Лиллехаммере многие стали считать фаворитами эстафеты не скандинавские страны, а Россию. Наша расстановка: Юлия Ступак и Наталья Непряева — классика, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — конек. И если проблем с сервисом и самочувствием не будет, девушки вполне способны побороться за золото.
В биатлоне прежде всего следим за Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым — наши парни традиционно хороши в спринтах. Есть хорошие шансы и в коньках: Руслан Мурашов — чемпион мира на пятисотке, Виктор Муштаков на ЧМ-2019 брал бронзу, а юный Артем Арефьев уже имеет в своем активе медали Кубка мира.
Владимир Афанасьев