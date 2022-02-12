Устюгов должен финишировать в эстафете с флагом. Это финал мечты

Последний раз наша команда побеждала в эстафете вообще в другом веке — в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда финишировал Николай Зимятов, а стартовал Василий Рочев. Старший, конечно, так как младший тогда еще даже не родился.

С тех пор сменилось множество поколений, выигрывались медали чемпионатов мира и Олимпиад, но главная вершина — победа в мужской эстафете — так и оставалась мечтой. У нас были отдельные звезды, но никак не складывалась команда, способная одолеть мощнейшую Норвегию. И даже когда казалось, что вот сейчас наконец случится, — вмешивались случайности, болезни, неожиданные провалы…

У норвежцев всего два человека на эстафету

В Пекине все должно быть иначе. Еще никогда столько факторов перед стартом не говорило в нашу пользу. У норвежцев здесь, похоже, самая слабая команда за все последние годы. В двух стартовых дистанционных гонках — всего по два человека в топ-10 и одна медаль: бронза Клебо в классической разделке. Сравните даже с Пхенчханом-2018, где в тех же гонках у Норвегии было четыре награды.

Сейчас стабилен у викингов разве что Ганс Кристер Холунн, он дважды был четвертым. Плюс Йоханнес Клебо всем все доказал. Бронза в непрофильной классической разделке — очень крутой результат. Но из двух человек эстафету не составишь. А остальные пока смотрятся просто другой лигой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZrOfS5LaKL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZrOfS5LaKL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZrOfS5LaKL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пол Голберг, который наверняка побежит один из классических этапов, в разделке проиграл Большунову полторы минуты, а Червоткину — минуту. Эрик Валнес был хуже даже Якимушкина, который описал свое состояние словом «никакое». А больше никого, по сути, и нет. Незаменимый эстафетный боец Симон Крюгер будет смотреть эстафету по телевизору из-за ковида. Когда еще нам побеждать норвежцев, если не сейчас?

У команды ОКР сейчас главная задача — не промахнуться с составом. Потому что в отличие от викингов выбор у нас весьма обширный. И стопроцентно бежит, наверное, только Большунов, и то есть варианты, на каком этапе.

Кто финишер: Устюгов или Большунов?

Самый очевидный вариант — Сан Саныч на втором этапе. Так было практически всегда, так правильно и привычно. На первом этапе — Алексей Червоткин: он был лучшим из наших после Большунова в разделке и честно отобрался в эстафету, потом — Большунов. Потенциально уже к концу второго этапа мы должны выигрывать у соперников не меньше минуты. Один Червоткин на последнем чемпионате мира в Оберстдорфе привез всем минуту.

Потом на коньковые этапы — тоже сложный выбор. Есть Артем Мальцев — в двух гонках в топ-10, финал в непрофильном спринте. Очевидно, что он сейчас в отличных кондициях. Денис Спицов в скиатлоне вообще взял серебро и пытался даже догнать Большунова. Денис сейчас настолько универсален, что его можно ставить даже на классический этап. Вряд ли он будет хуже Червоткина, зато освободит Большунова, чтобы использовать его на финише.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ2NuVcMjHG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ2NuVcMjHG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ2NuVcMjHG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Александр Большунов? 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И правда: что, если Большунова поставить на финиш? Особенно если там придется догонять или работать на отрыв, это лучший вариант. Ведь не так уж и часто все решается в финишных разборках. Правда, кажется, сам Сан Саныч против. После разделки он четко сказал, что решать в эстафете все нужно на первых этапах, а не откладывать на финиш. У норвежцев главное оружие — это Клебо и его ускорение. Чтобы его выбить, лучше уже к старту четвертого этапа иметь заметный перевес.

И тут мы подходим к главному и самому, пожалуй, справедливому варианту: лучшего финишера, чем Сергей Устюгов, у нас сейчас нет. Вариант с Устюговым на финише позволит освободить Большунова для второго этапа, а Спицова — для третьего. Вполне вероятно, что при таком «убегающем» составе Сергею на своей «десятке» даже напрягаться особо не придется.

Но даже если придется, он точно сделает все и даже больше. Это Олимпиада, которой Устюгов ждал восемь лет. Это его, скорее всего, последний шанс выиграть олимпийскую награду. Сергей если не в отличной, то точно в хорошей форме — в полуфинал олимпийского спринта просто так не попадают. Он, пожалуй, единственный у нас, кто может биться на финише с Клебо. И, в конце концов, это может быть очень красиво.

Эстафетного финиша с флагом Устюгов заслуживает всей своей карьерой. Может быть, судьба и товарищи по команде все-таки подарят ему такой шанс?