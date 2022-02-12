Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Это произошло после завоевания сборной Италии серебра в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.
В медальном зачёте лидирует Германия (7 золотых и 4 серебряные медали). На втором месте располагается Норвегия (6−3−5), на третьем — США (5−5−1). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.