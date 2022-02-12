Золото лыжниц и первое поражение хоккеистов: итоги дня в Пекине

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Сборная США одержала победу в миксте в сноуборд-кроссе. Серебряные медали завоевали итальянские сноубордисты, бронзовыми призерами стали канадцы. Сборная России, которую представляли Даниил Донских и Кристина Пауль, завершила борьбу в полуфинале.

Женская сборная России по керлингу со счетом 5:9 уступила сборной Южной Кореи в матче групповой стадии. Во втором матче дня россиянки проиграли Японии, 5:10.

Женская сборная России по хоккею вылетела с Олимпиады, проиграв в ¼ финала команде Швейцарии со счетом 2:4. Авторами заброшенных шайб стали Анна Савонина и Полина Лучникова.

Российские лыжницы завоевали золото в лыжной эстафете 4×5 км. Сборная России, за которую выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, на финише обогнала ближайших преследователей, команду Германии, на 18.2 секунды. Бронзу выиграли шведские лыжницы.

Китайский конькобежец Гао Тинъюй стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 метров, установив олимпийский рекорд. Серебряную медаль выиграл представитель Южной Кореи Ча Мин Кю, бронзовым призером стал японец Ватару Морисигэ. Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, занявший 7-е место. Виктор Муштаков и Руслан Мурашов заняли 9-е и 10-е места соответственно.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл свое второе золото Пекина, одержав победу в спринте. Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, бронзовым призером стал старший брат Йоханнеса, Тарьей Бе. Лучший из россиян Максим Цветков финишировал четвертым с отставанием от победителя 40.6 секунды. Эдаурд Латыпов занял 11-е место, Даниил Серохвостов стал 19-м, Александр Логинов 38-м.

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Мариус Линдвик стал чемпионом в прыжках с большого трамплина. Серебро завоевал японец Рею Кобаяси, бронзовым призером стал немец Карл Гайгер. Россияне Данил Садреев, Евгений Климов и Роман Трофимов заняли 16-е, 18-е и 23-е места соответственно.

Золото Игр в Пекине в скелетоне досталось немке Ханне Найзе. Серебро завоевала представительница Австралии Жаклин Нарракотт. Бронзовым призером стала скелетонистка из Нидерландов Кимберли Бос. Лучшая из россиянок, Юлия Канакина, финишировала на 11-м месте. Алина Тарарыченкова стала 15-й, Елена Никитина — 16-й.

Начались соревнования танцевальных дуэтов в фигурном катании. После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на втором месте. Александра Степанова и Иван Букин расположились на четвертой строчке. Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 14-е место.

Мужская сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде, в заключительном матче группового этапа уступив сборной Чехии со счетом 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1). Шайбы в составе российской команды забросили Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. Напомним, что ранее сборная России уже гарантировала себе участие в ¼ финала.

По итогам дня сборная России занимает восьмое место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 13 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.