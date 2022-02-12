Американского олимпийца и его тренера обвинили в разврате и расизме. Скандал в сборной США

Федерация лыжного спорта и сноуборда США начала расследование в связи с обвинениями со стороны бывший спортсменки американской сборной Каллан Читлук-Сифсоф в адрес участника Олимпиады в Пекине Хагена Кирни и его тренера Питера Фоули. 32-летняя женщина, защищавшая цвета национальной команды на ОИ-2010, рассказала в социальных сетях о непристойном и оскорбительном поведении наставника при общении с девушками-подопечными, а также о расистских высказываниях и домогательствах Кирни. Хаген в эти дни выступает в соревнованиях по борд-кроссу на Играх-2022, а Фоули руководит в Пекине всей сборной США по сноуборду. Поэтому многие считают скандал, устроенный Читлук-Сифсоф, крайне несвоевременным. С другой стороны, кто бы обратил внимание на эти откровения, если бы не олимпийский информационный фон.
«Я не могу смотреть эти Олимпийские игры, не рассказав публично о том, чему была свидетелем», — написала Каллан в своем посте в Instagram. Далее следует леденящий душу рассказ о том, как тренер Питер Фоули уже более десяти лет фотографирует обнаженных спортсменок и допускает в отношении девушек из своей команды непристойные шуточки. Так на одном из соревнований Фоули прошептал на уху Читлук-Сифсоф (которой тогда было 17 лет), что хотел бы заняться оральным сексом с юной аргентинской спортсменкой, которую они увидели на склоне. «Были и более серьезные инциденты, которые не являются моей историей, но тоже не должны остаться безнаказанными», — отметила Каллан, предложив расследовать эту историю Американскому центру безопасности спорта (SafeSport).
С какой целью Фоули собирал снимки обнаженных сноубордисток — ради удовольствия или ради работы — осталось загадкой, поскольку некоторые специалисты таким спорным способом осуществляют контроль над весом спортсменов. Читлук-Сифсоф также обвинила сноубордиста Хагена Кирни в сексуальных домогательствах и расизме. По словам женщины, Хаген в частных разговорах часто использует в отношении темнокожих людей оскорбительное слово на букву «Н» и рассказывает коллегам-сноубордисткам непристойные анекдоты, в том числе связанные с изнасилованием. «Описанному поведению нет места ни в нашем виде спорта, ни в наших командах, — прокомментировали эти рассказы в Федерации лыжного спорта и сноуборда США. — Мы серьезно относимся к подобным обвинениям, и они обязательно будут изучены».
Фоули, который является главным тренером сборной США по сноуборду с момента основания команды в 1994 году и работал с Читлук-Сифсоф как личный тренер, заявил изданию The Post, что он «удивлен обвинениями» со стороны своей бывшей воспитанницы. «Я категорически отрицаю приведенные ей факты, — отреагировал специалист. — Но в настоящее время я делаю все возможное, чтобы сосредоточиться на поддержке спортсменов на Олимпийских играх». Судя по всему, знаменитый специалист на этом не успокоился и пожаловался на клеветнический пост модераторам Instagram. В результате исповедь о нехорошем тренере была удалена как «контент, содержащий признаки травли».
Однако Каллан — не тот человек, чтобы испугаться подобных сложностей. В 2010 году она стала первым коренным жителем Аляски, представлявшим Соединенные Штаты на Олимпийских играх (правда, не слишком успешно — в Ванкувере она не преодолела квалификационный барьер). В 2014-м спортсменка не попала в олимпийскую сборную, но все равно отличилась, совершив каминаут как лесбиянка и подвергнув жесткой критики организаторов Игр в России за Закон о пропаганде нетрадиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних. Сейчас после удаления своих откровений в Instagram Читлук-Сифсоф дошла до Олимпийского комитета США, и публикацию восстановили.
«После того, как я опубликовала свой рассказ, ко мне обратились множество фристайлисток и сноубордисток, с которыми произошло нечто похоже», — призналась Читлук-Сифсоф. Теперь бывшая спортсменка отбивается от хейта со стороны болельщиков, которые считают, что раздутый Каллан скандал может негативно сказаться на атмосфере в сборной США и повилять на ее результаты в Пекине. Тому же Кирни уже пришлось в Пекине отвечать на неудобные вопросы корреспондента USA Today. Спортсмен туманно сообщил, что «совершил ошибку много лет назад» и «давно извлек уроки из той истории». Хаген финишировал на ОИ-2022 17-м в личном борд-кроссе и сегодня принимает участие в смешанных командных соревнованиях.