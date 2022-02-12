Американского олимпийца и его тренера обвинили в разврате и расизме. Скандал в сборной США

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
9Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
10:30скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
11:40скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11:40скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
11:53скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12:00скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
14:00скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороШвецияКитай
Скелетон. Женщины
15:20скороЖенщины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороРоссияЧехия
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороШвейцарияДания
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
17:00скороЖенщины. 4-й заезд
09:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американского олимпийца и его тренера обвинили в разврате и расизме. Скандал в сборной США

Участница Олимпиады-2010 Каллан Читлук-Сифсоф через 12 лет вспомнила о непристойных шутках и домогательствах со стороны сноубордиста и его тренера, которые сейчас находятся на Играх в Пекине.

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Источник: AFP 2022

Федерация лыжного спорта и сноуборда США начала расследование в связи с обвинениями со стороны бывший спортсменки американской сборной Каллан Читлук-Сифсоф в адрес участника Олимпиады в Пекине Хагена Кирни и его тренера Питера Фоули. 32-летняя женщина, защищавшая цвета национальной команды на ОИ-2010, рассказала в социальных сетях о непристойном и оскорбительном поведении наставника при общении с девушками-подопечными, а также о расистских высказываниях и домогательствах Кирни. Хаген в эти дни выступает в соревнованиях по борд-кроссу на Играх-2022, а Фоули руководит в Пекине всей сборной США по сноуборду. Поэтому многие считают скандал, устроенный Читлук-Сифсоф, крайне несвоевременным. С другой стороны, кто бы обратил внимание на эти откровения, если бы не олимпийский информационный фон.

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Прошептал на ухо, что хочет заняться оральным сексом

«Я не могу смотреть эти Олимпийские игры, не рассказав публично о том, чему была свидетелем», — написала Каллан в своем посте в Instagram. Далее следует леденящий душу рассказ о том, как тренер Питер Фоули уже более десяти лет фотографирует обнаженных спортсменок и допускает в отношении девушек из своей команды непристойные шуточки. Так на одном из соревнований Фоули прошептал на уху Читлук-Сифсоф (которой тогда было 17 лет), что хотел бы заняться оральным сексом с юной аргентинской спортсменкой, которую они увидели на склоне. «Были и более серьезные инциденты, которые не являются моей историей, но тоже не должны остаться безнаказанными», — отметила Каллан, предложив расследовать эту историю Американскому центру безопасности спорта (SafeSport).

С какой целью Фоули собирал снимки обнаженных сноубордисток — ради удовольствия или ради работы — осталось загадкой, поскольку некоторые специалисты таким спорным способом осуществляют контроль над весом спортсменов. Читлук-Сифсоф также обвинила сноубордиста Хагена Кирни в сексуальных домогательствах и расизме. По словам женщины, Хаген в частных разговорах часто использует в отношении темнокожих людей оскорбительное слово на букву «Н» и рассказывает коллегам-сноубордисткам непристойные анекдоты, в том числе связанные с изнасилованием. «Описанному поведению нет места ни в нашем виде спорта, ни в наших командах, — прокомментировали эти рассказы в Федерации лыжного спорта и сноуборда США. — Мы серьезно относимся к подобным обвинениям, и они обязательно будут изучены».

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Клеветнический пост

Фоули, который является главным тренером сборной США по сноуборду с момента основания команды в 1994 году и работал с Читлук-Сифсоф как личный тренер, заявил изданию The Post, что он «удивлен обвинениями» со стороны своей бывшей воспитанницы. «Я категорически отрицаю приведенные ей факты, — отреагировал специалист. — Но в настоящее время я делаю все возможное, чтобы сосредоточиться на поддержке спортсменов на Олимпийских играх». Судя по всему, знаменитый специалист на этом не успокоился и пожаловался на клеветнический пост модераторам Instagram. В результате исповедь о нехорошем тренере была удалена как «контент, содержащий признаки травли».

Однако Каллан — не тот человек, чтобы испугаться подобных сложностей. В 2010 году она стала первым коренным жителем Аляски, представлявшим Соединенные Штаты на Олимпийских играх (правда, не слишком успешно — в Ванкувере она не преодолела квалификационный барьер). В 2014-м спортсменка не попала в олимпийскую сборную, но все равно отличилась, совершив каминаут как лесбиянка и подвергнув жесткой критики организаторов Игр в России за Закон о пропаганде нетрадиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних. Сейчас после удаления своих откровений в Instagram Читлук-Сифсоф дошла до Олимпийского комитета США, и публикацию восстановили.

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«После того, как я опубликовала свой рассказ, ко мне обратились множество фристайлисток и сноубордисток, с которыми произошло нечто похоже», — призналась Читлук-Сифсоф. Теперь бывшая спортсменка отбивается от хейта со стороны болельщиков, которые считают, что раздутый Каллан скандал может негативно сказаться на атмосфере в сборной США и повилять на ее результаты в Пекине. Тому же Кирни уже пришлось в Пекине отвечать на неудобные вопросы корреспондента USA Today. Спортсмен туманно сообщил, что «совершил ошибку много лет назад» и «давно извлек уроки из той истории». Хаген финишировал на ОИ-2022 17-м в личном борд-кроссе и сегодня принимает участие в смешанных командных соревнованиях.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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