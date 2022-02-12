Российские хоккеистки проиграли в четвертьфинале и вылетели с Олимпиады-2022

Встреча прошла в субботу, 12 февраля, и завершилась со счетом 2:4. Во втором периоде Фоби Штенц вывела швейцарок вперед. Затем Анна Савонина сравняла счет. В третьем периоде отличились Доминик Рюэгг и Полина Лучникова. Окончательный счет во встрече установила Алина Мюллер, забросившая две шайбы. Таким образом россиянки вылетели с Олимпиады в Пекине.