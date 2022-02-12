Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

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Специалист заявила, что не сомневается в невиновности спортсменки. Она уточнила, что не понимает, почему Валиеву допустили до Олимпийских игр в Пекине, если ее допинг-проба от 25 декабря 2021 года была сомнительной. Тутберидзе посчитала, что ситуация может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией.

«Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», — добавила тренер.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позднее 12 февраля.