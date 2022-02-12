Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
4
0
2Норвегия
6
3
5
9Россия
2
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороИталияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороКанадаШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороДанияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 5
09:05скороСШАНорвегия
Лыжные гонки. Женщины
10:30скороЭстафета 4 х 5 км. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа A
11:40скороГерманияКитай
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11:40скороФинляндияЯпония
Коньки. Мужчины
11:53скоро500 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
12:00скороСпринт. Мужчины. 10 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
14:00скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороШвецияКитай
Скелетон. Женщины
15:20скороЖенщины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороРоссияЧехия
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороШвейцарияДания
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
17:00скороЖенщины. 4-й заезд
10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала впервые прокомментировала обвинения в допинге у фигуристки Камилы Валиевой.

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Специалист заявила, что не сомневается в невиновности спортсменки. Она уточнила, что не понимает, почему Валиеву допустили до Олимпийских игр в Пекине, если ее допинг-проба от 25 декабря 2021 года была сомнительной. Тутберидзе посчитала, что ситуация может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией.

«Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», — добавила тренер.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позднее 12 февраля.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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