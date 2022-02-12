Экс-глава ВАДА заявил, что Россия должна пропустить несколько ОИ из-за ситуации с Валиевой

«В определённый момент, если страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо объявить тайм-аут. Можно было бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема, мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмёте всё это под контроль. Но русские не хотят помочь себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, обжалуют каждое решение. Я думаю, что наш подход, вероятно, был слишком мягким, когда мы позволили им выступать в качестве Олимпийского комитета России. Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают всё возможное, чтобы контролировать возможный ущерб. Но как вы могли подвергнуть Валиеву такому риску? Это не похоже на испорченную добавку, это нетерапевтическое использование достаточно сильнодействующего препарата», — приводит слова Риди Reuters.