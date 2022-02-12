Российские лыжницы завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в эстафете
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4×5 км.
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4×5 км.
В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии, бронзовые — сборной Швеции.