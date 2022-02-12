Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с девятой на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с девятой на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
В субботу женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Эта золотая награда стала третьей для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Также атлеты сборной России завоевали четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.