Сборная России превзошла результат Олимпийских игр — 2018 по золотым медалям

Эта эстафета войдёт в историю! Степанова «выгрызла» для России золото Олимпиады

В 2018 году в Пхенчхане россияне взяли два золота, победив в женском одиночном катании (Алина Загитова) и хоккее. При этом российские олимпийцы выступали в урезанном составе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).