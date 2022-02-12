Сборная России превзошла результат Олимпийских игр — 2018 по золотым медалям
Сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине благодаря победе лыжниц в эстафете.
Сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине благодаря победе лыжниц в эстафете.
Таким образом российская команда превзошла свой результат по количеству завоеванных наград высшей пробы на предыдущих Играх.
В 2018 году в Пхенчхане россияне взяли два золота, победив в женском одиночном катании (Алина Загитова) и хоккее. При этом российские олимпийцы выступали в урезанном составе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
На Олимпиаде в Пекине золотые медали, кроме лыжниц, завоевали Александр Большунов в скиатлоне и фигуристы в командном турнире.