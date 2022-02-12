Елена Вяльбе назвала состав на мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2022
Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав мужской команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав мужской команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Эстафету побегут по этапам Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов», — сообщила Вяльбе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Ранее на зимних Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне и серебро в разделке. Денис Спицов и Наталья Непряева стали серебряными призёрами в скиатлоне. Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте.