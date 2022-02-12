Российский биатлонист Цветков стал четвертым в спринте на Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Бе — первый

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
7
5
0
2Норвегия
7
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Расписание событий
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фигурное катание. Микст
14:00скороТанцы. Микст. Ритм-танец
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороШвецияКитай
Скелетон. Женщины
15:20скороЖенщины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороРоссияЧехия
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороШвейцарияДания
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
17:00скороЖенщины. 4-й заезд
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский биатлонист Цветков стал четвертым в спринте на Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Бе — первый

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине.

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Источник: Reuters
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Он ни разу не промахнулся в гонке и до бронзовой медали не хватило 1,7 секунды. Ранее, 8 февраля, в индивидуальной гонке Цветков также занял четвертое место.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.

Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 11-е и 19-е места соответственно. Александр Логинов допустил четыре промаха и стал 33-м.

Напомним, что у сборной России пока одна медаль в биатлоне на этой Олимпиаде — бронза в смешанной эстафете. Россия занимает седьмое место в медальном зачете — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

Жанцзякоу (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. Спринт. 10 км.

  1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.00,4 (1).
  2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1).
  3. Тарьей Бе (Норвегия) — +38,9 (1).
  4. Максим Цветков (Россия) — +40,6 (0).
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +52,0 (1).
  6. Мартин Понсилуома (Швеция) — +53,7 (2).
  7. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.02,3 (2).
  8. Бенедикт Долль (Германия) — +01.05,0 (1).
  9. Эмильян Жаклен (Франция) — +01.05,9 (2).
  10. Антон Смольский (Белоруссия) — +01.12,5 (1)
  11. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.14,4 (3).
    …19. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.37,6 (2).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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