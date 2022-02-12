Российский биатлонист Цветков стал четвертым в спринте на Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Бе — первый

Он ни разу не промахнулся в гонке и до бронзовой медали не хватило 1,7 секунды. Ранее, 8 февраля, в индивидуальной гонке Цветков также занял четвертое место.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.

Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 11-е и 19-е места соответственно. Александр Логинов допустил четыре промаха и стал 33-м.

Напомним, что у сборной России пока одна медаль в биатлоне на этой Олимпиаде — бронза в смешанной эстафете. Россия занимает седьмое место в медальном зачете — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

Жанцзякоу (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. Спринт. 10 км.