Тинъюй выиграл первое мужское золото в истории Китая в конькобежном спорте
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.
Гао Тинъюй показал время 34,32 секунды, установив олимпийский рекорд.
Обладателем мирового рекорда остается россиянин Павел Кулижников (33,61). Второе место занял южнокореец Чха Мин Гю (+0,07 секунды), третьим стал японец Ватару Морисигэ (0,17).
Россиянин Артем Арефьев (+0,24) стал седьмым. Виктор Муштаков (+0,28) показал девятый результат, Руслан Мурашов (+0,31) — десятый.
Гао Тинъюй — бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане на дистанции 500 метров. Он стал первым китайским олимпийским чемпионом в этом виде спорта среди мужчин.