Степанова о Путине: «Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент России полюбил лыжи!»
Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в эстафете на 4×5 км на Олимпиаде в Пекине, где Россия выиграла золото.
Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в эстафете на 4×5 км на Олимпиаде в Пекине, где Россия выиграла золото.
— Ты говорила, что Владимир Владимирович Путин недостаточно обращает внимание на лыжи? Думаешь, теперь все изменится?
— Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели, после такого он не будет смотреть лыжные гонки?
— У тебя на маске написано We will ROC you! Почему такая надпись?
— Потому что это наш девиз! Был еще вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хэштег, — сказала Степанова.