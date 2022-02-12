Степанова о Путине: «Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент России полюбил лыжи!»

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— Ты говорила, что Владимир Владимирович Путин недостаточно обращает внимание на лыжи? Думаешь, теперь все изменится?

— Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели, после такого он не будет смотреть лыжные гонки?

— У тебя на маске написано We will ROC you! Почему такая надпись?